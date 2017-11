Aproape 60 de mii de brazi vor fi scoși la vânzare; Iată cât vor costa pomii de Crăciun

12:50

Două cărți de identitate românești falsificate au fost depistate de poliţişti la punctul de trecere Sculeni. Actele urmau să ajungă în Germania pe mâna unor conaţionali transmise de către un moldovean în vârstă de 26 de ani.