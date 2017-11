Încendiu într-o casă din Leova; Cauza exploziei ar fi o butelie cu gaz

10:50

Foxconn, compania responsabilă cu asamblarea smartphone-urilor Apple, a folosit studenţi în mod ilegal pentru a produce iPhone X. Mai mulţi studenţi chinezi au acuzat Foxconn că i-a forţat să lucreze pe linia de asamblare a lui iPhone X. Cu vârste cuprinse între 17 şi 19 ani, aceştia au contribuit la montarea camerelor foto pe cel mai nou smartphone Apple.