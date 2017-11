Ministerul de Interne al Germaniei a donat Poliţiei capitalei un centru mobil de prevenire și informare

10:50

Procuratura Generală a anunțat astăzi că a inițiat două cauze penale în cazul accidentului produs aseară la mina din satul Pașcani. O persoană a fost reținută, au anunţat reprezentanții Procuraturii în cadrul unei conferințe de presă. Cauzele penale au fost pornite pe faptele încălcării regulilor de protecție a muncii și încălcarea regulilor de exploatare a