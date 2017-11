După Dodon și buletinul de vot, Voronin întreabă presa în ce limbă să dea citire declarației: Eu româna nu vorbesc

13:20

Băiețelul de la Verejeni, petrecut pe ultimul drum in ziua in care s-a nascut Zi de doliu la Telenesti. Baietelul gasit fara suflare acum 4 zile, intr-o fantana din Verejeni este petrecut astazi pe ultimul sau drum. Baietelul urmeaza sa fie inmormantat astazi in satul sau de bastina. Potrivit rudelor, micutul urma sa implineasca, astazi, 22 noiembrie, 7 ani. Baietelul de 6 ani a disparut sambata, 18 noiembrie, dupa-amiaza, dupa ce a mers se joace cu prietenul sau de 14 ani. Acesta a fost cautat de rude o noaptea intreaga. Abia duminica dimineata a fost gasit fara suflare de catre salvatori intr-o fantana. Potrivit politiei el a fost impuscat si aruncat acolo. Potrivit politiei, rezultatele necropsiei arata ca dupa ce a fost impuscat, copilul a suferit o hemoragie puternica, iar la scurt timp s-a stins. Principalul suspect, un adolescent de 14 ani si tatal acestuia au fost retinuti duminica, 19 noiembrie, pentru 72 de ore, iar ieri ambii au fost eliberati si vor fi cercetati in stare de libertate.