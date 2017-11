Filip: UE va aloca mai multe fonduri către cei care fac sacrificii și implementează reforme

21:15

Cel puțin două persoane au murit după ce un mal de la cariera de piatră din satul Paşcani, raionul Criuleni, s-a prăbuşit. Potrivit Publika.md, în carieră au intrat trei bărbați, soarta celui de-al treilea fiind deocamdată necunoscută. La faţa locului s-au deplasat sunt prezenți 13 salvatori. Specialiştii urmează să stabilească toate circumstanţele producerii incidentului.