Opt copii au murit, din cauza mobilei de la Ikea. Compania, forţată să recheme 29 de milioane de dulapuri

09:15

1. Chişinău, sectorul Botanica: str. Aeroport-orăşelul 9004, str. Salcîmilor 28, bd. Dacia 58, 9999, Pădurii 18, 20, 20/1, 22, 25, 25/1, Grădina Botanică 9 - în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 str. Cetatea Albă 101-139, 122-140, Hanul Morii 96, 103-107, 115, 121, 96, 104-142, Istra 5 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 2. Chişinău, sectorul Buiucani: str. B. Lăutaru 1-19, 35, 41, 2-16, Primăverii 44, Ştefan Neaga 6, 8, 10, 14, 15, 15A, 17, Vissarion Belinskii 32/1 - în intervalul de timp între 08:30 - 17:00 str. Buiucani 2, 6, 13A, Ciprian Porumbescu 1-31, 2-18, Ion Neculce 3, M. Tănase 1-17, 2-22, Primăverii 25, Ştefan Neaga 5, 7, 9, 11, V. Lupu 8, 16/1, V. Belinskii 2/1, 2/2, 2A, 2B, 6, 8, 10 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 3. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni: str şi str-la Precup, G. Coşbuc, Gh. Asachi, Dm. Cantemir, 27 August - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 4. Chişinău, sectorul Centru: str. Cimbrului 1-19, 2-18, 9999, Cişmele 1-39, 2-22, Coşniţa 21, Crinilor 1-19, 2-20, Crizantemelor 12, Garoafelor 1-17, 2-12, şos. Hînceşti 94-140, 145, Ialoveni 1-31, 2-30, str-la Măgurele 1, Parascovia Didîc 2, 4, 10, Porumbiţei 1-19, 2-18, Teodor Aman 5, 12, 14, 16, Teodor Malai 7-17, 8, 117-125, Văleni 2-22, Vîlcele 1-31, 2-46 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 str. Mitropolitul Dosoftei 97/2 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 str. Mitropolitul Dosoftei 97/3 - în intervalul de timp între 09:00 - 14:00 5. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Andrei Vînaru, Codru, Dragomirna, Drumul Schinoasei, Drumul Schinoasei 1 str-la, Drumul Schinoasei 3 str-la, Galati, Galaţi, Molocanilor, Molocanilor 1 str-la, Nicolae Sulac, Olimpic, Olimpic 1 str-la, Olimpic 2 str-la, Olimpic 3 str-la, Potirnichii, Prepelitei, Rostov 2 str-la, Schinoasa Noua, Schinoasa-Vale, Sitarului, Sitarului 1 str-la - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 6. Chişinău, sectorul Ciocana: str. Vadul lui Vodă 17, 17 B, C, F, G, I, J, K, L, P, R, S, T, U, V, Z - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 str. Budeşti 1-13, Călugăreni 1-11, 2-14, Dumbrava Roşie 1, 2, 3, 18, Podul Înalt 9, Vadul lui Vodă 16-68, 19-23, 999, 9999, Vaslui 1-11, 2-12 - în intervalul de timp între 09:00 - 12:00 str. M. Sadoveanu 5, 9, 19, 21, 22, 24, 23, 25, 35-55, 9999 - în intervalul de timp între 09:10 - 16:00 7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti: str. Chişinăului, Budeşti, Drumul Viilor, M. Eminescu, M. Sadoveanu, Mitr. Varlaam, Şcolii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 str-la Crinilor, str şi str-la Chişinăului, str. Cotului, A. Russo, Budeşt, decebal, Florilor, Ion Creangă, Izvoarelor, Vieţii, M. Eminescu, Velicico - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00 8. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Cruzeşti: str. Cruzeşti, Independenţei, Întemeetorul Crudu, Ion Hînganu, Ion Scurtu, Izvoarelor, Sfatul Ţării, Ştefan cel Mare, Valea Trandafirilor, Vatra Satului - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:00 9. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. Gr. Vieru 21/2 - în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 10. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Goianul Nou: str. E. Doga, Gloriei, Mioriţa, Păcii, Tineretului, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 17:00 str. Gloriei, Goianul Nou, Creangă, Luceafărul, Pădurilor, Păcii, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:45 11. Anenii Noi: s. Chetrosu, s. Merenii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55 s. Chirca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30 s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 s. Socoleni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 16:00 s. Ţînţăreni - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55 12. Cahul: str. Ştefan cel Mare, A. Donici, Mircea cel Bătrîn, Strada Veche, Tîrguul Vechi, V. Alecsandri, V. Stroescu - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:00 str. Ştefan cel Mare, M. Frunze, V. Stroescu - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:00 s. Andruşul de Sus - parţial în intervalul de timp între 07:00 - 18:00 s. Moscovei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 13. Cantemir: s. Coştangalia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 14. Comrat (UTA Găgăuzia): or. Comrat: str. Fedico, Gavriliuc, Pobedî - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30 or. Vulcăneşti: str. Cutuzov, M. Frunze, S. Lazo, Cahul - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 16:45 s. Cazaclia: str. 24 August, Maeacovscogo str-la, Ostrovscogo str-la, Tolstogo str-la - în intervalul de timp între 11:00 - 12:00 or. Ceadîr-Lunga: str. Acaţievaia, Miciurin, Persicovaea, Vişniovaea - în intervalul de timp între 15:00 - 16:00 15. Căuşeni: str. D. Cantemir, M. Eminescu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 16. Cimişlia: str. Alexandru Donici, Constantin Stere, Ion Creangă, Miron Costin - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30 s. Sărata Galbenă: str. A. Donici, M. Frunze, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 16:30 s. Troiţcoe: str. Cotovscogo, Lenina, Maxim Gorkii, Molodoi Gvardii, Olega Coşevogo, Sovetscaea, Troiţcoe - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00 17. Criuleni: str. Coşevogo, Pobedî str-la, Păcii, Stepelor str-la, Stepnaea, Tineretului, Victoria, Ştefan Neaga - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Cimişeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 s. Pascani, s. Micleşti, s. Porumbeni - cons. juridici - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 18. Hînceşti: str. 31 August, Alba Iulia, Călinescu, I. Creangă, M. Eminescu, N. Gogol, Trandafirilor, V. Alecsandri, V. Micle - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 12:00 str. A. Marinescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 s. Buţeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 s. Buţeni - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30 s. Corneşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 s. Crasnoarmeiscoe: str. Cotovschi, M. Frunze, Mira, Nahimov, Ogorodnaia, Oleg Coşevoi, Sovetscaia, Sverdlova, Zarecinaia - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00 s. Lăpuşna: str. 50 Let Octebrea, Alexandru Lăpuşneanu, Kirova, Kirova Str-La, Matrosova, Molodiojnоi Str-La, Umanscogo, Şelepukina - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 15:00 s. Obileni, s. Sărăteni - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30 s. Sărata Galbenă: str. 31 August, Boris Glavan, Cotovscogo, Criucova, Fratii Solomon , Grădinilor, Hincesti, Independentei, Ion Soltîs, Matrosova, Mihai Eminescu , Mihail Frunze, Mihail Sadoveanu, Mihail Viteazul, Octeabriscaea, Ogorodnaea, Serghei Lazo, Sf.Gheorghe, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Vatutina - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Sărata Galbenă: str. Cotovscogo, Grădinilor, Gagarin, Livezilor, Pervomaiscaia - parţial în intervalul de timp între 14:25 - 18:00 19. Ialoveni: str. Albinuţa, Bujorilor, Ghiocel, Hîrtop, Ion Aldea-Teodorovici, Iurie Gagarin, Macilor, Mărţişor, Speranta, Toporaşilor, Viilor, Viilor Str-La - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 str. Ştefănucă Petru, Ştefan cel Mare, Florilor, A. Hîjdău, 27 August - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 18:00 s. Horodca - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 19:35 s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 18:00 s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 18:00 20. Leova: s. Selişte - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30 21. Nisporeni: s. Bărboieni, s. Boldureşti, s. Valea-Trestieni - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 17:00 s. Iurceni - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 s. Şişcani - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 22. Orhei: str. Acad. Sergiu Rădăuţeanu, Constantin Negruzzi , Dorobanţilor, Eliberării, Haiducul Grozescu, Lupu Vasile, Pluguşorului, Răzeşilor, Tricolorului - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 str. Ciobanu Tamara, Colindătorilor, Colinelor, Constantin Stamati, Floriilor, Nouă, Pelivan Ion, Prieteniei, Roman Tudose, Roman Tudose,Str-La, Stere Constantin, Stere Constantin ,Str-La, Unirii, Unirii, Str-Lă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Berezlogi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 s. Brăviceni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 s. Ciocîlteni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 18:00 s. Cişmea, s. Pelivan - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Dîşcova - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 s. Peresecina: str. A. Donici, Ştefan Cel Mare, Dokuceaev, Eminescu, Dimo - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 or. Orhei: str. 1 Mai, Chişinău, Porumbescu Ciprian, Scrisul Latin, Unirii - în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 or. Orhei: str. Costin Miron, Ion Creangă, Lupu Vasile, Şevcenko Taras - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 s. Peresecina: str. Docuceaev, Mihai Eminescu - în intervalul de timp între 13:30 - 15:00 23. Străşeni: s. Căpriana - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30 s. Scoreni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 s. Zubreşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 or. Străşeni: str. Ştefan cel Mare şi Sfînt - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 s. Recea - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 24. Ştefan Vodă: s. Caplani: str. Sov. Armii, Recinaia, Lenin, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 s. Carahasani: str. 50 Let VLCSM, A. Tabacareanu, Chirov, Mira, S. Lazo, Sovetscaia, Zorile - parţial în intervalul de timp între 10:10 - 16:00 Ştefan Vodă s. Slobozia: str. Boris Glavan, Boris Glavan Str-La, Colhoznaea, Cotovscogo, Ion Soltis Str-La, Jucovschi, Miciurina, Primăverii, Rudco - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40 s. Talmaza: str. 1 Mai, 27 August, 31 August 1989, Alexandru Puşkin, Alexei Mateevici, Anatolie Sîrghi, Banikov, Biruinţa, Boris Glavan, Ceapaev, Chişinăului, Cojedub, Comarova, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Coroleva, Cosmonavtov, Cotovscogo, Cutuzova, Dubinina, Duca Vodă, Florilor, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Lomachina, Luceafărul, Makarenko, Matrosova, Maxim Gorki, Miciurin, Mihai Eminescu, Mioriţa, Morilor, Nistrului, P. Tcacenco, Pavlova, Pobeda, Prietenia, S.Talmaza, Suvorov, Timireazev, Tinereţii, Titova, Traian, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 s. Talmaza: str. 1 Mai, Alexei Mateevici, Crupscaea, Iurie Gagarin, Makarenko, Matrosova, Mioriţa, Păcii, s.Talmaza, Timireazev, Vasile Lupu - în intervalul de timp între 14:00 - 16:00 s. Ermoclia: str. Alexandr Puşkin, Alexei Şciusev, Avrora, Cotovscaea, Guseva, Ion Creangă, Iurie Gagarin - în intervalul de timp între 09:30 - 11:30 25. Taraclia: s. Budăi: str. Iurie Gagarin - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30 26. Teleneşti: s. Chiştelniţa - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 s. Verejeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Crăsnăşeni - în intervalul de timp între 08:45 - 10:45 or. Teleneşti: str. Alexei Mateevici, Gheorghe Coşbuc, Vasile Alecsandri, Ştefan Neaga - în intervalul de timp între 14:30 - 16:30 s. Băneştii Noi - în intervalul de timp între 12:00 - 14:00