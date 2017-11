(video) După „Frica”, Carla`s Dreams lansează „Formula apei”. Cel mai nou clip de pe albumul #Antiexemplu

20:40

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, marţi, la DNA, unde a fost citat de procurori pentru a lua la cunoştinţă instituirea sechestrului în dosarul Tel Drum, în care a fost pus sub învinuire pentru constituirea unui grup infracţional, abuz în serviciu şi infracţiuni privind deturnarea de fonduri europene. DNA anunţă că a instituit un sechestru de peste 127 milioane lei asupra bunurilor liderului social-democrat. Dragnea nu a făcut declaraţii la sediul DNA, fiind condus cu dificultate de jandarmi până la uşa direcţiei anticorupţie. Marian Neacşu, secretarul general al PSD, a fost, alături de alte persoane pentru a-i fi alături liderului partidului. Neacşu a precizat că orice persoană chemată la un for represiv ca DNA are nevoie de susţinere.