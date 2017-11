Câinele este într-adevăr cel mai bun prieten al omului; Un studiu a arătat că cei care au câine pot trăi mai mult

15:20

Procurorii DNA au impus sechestru pe averile persoanelor implicate în Dosarul Tel Drum, măsura vizându-l şi pe liderul PSD Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților de la București.