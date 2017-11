Invisible Influence e evenimentul de comunicare nonverbala si limbajul corpului, pe care nu vrei sa-l pierzi in 2018!

Kevin Hogan prezinta secrete si tactici de perfectionare in domeniul comunicarii nonverbale, persuasiunii si a limbajului nonverbal si va fi in Bucuresti, pe 15 martie 2018! Biletele au fost puse in vanzare si pana pe 30 noiembrie, sunt disponibile la pret early birds! Invisible Influence: secretele de a primi un raspuns pozitiv prin intermediul limbajului ... Sursa: Financiarul.ro.

