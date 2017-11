Guvernul a aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru 2018

16:00

PDM își menține angajamentul de a nu ataca partidele de dreapta, însă va răspunde întotdeauna minciunilor și acuzațiilor pe nedrept. Declarația aparține liderului Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, făcută într-un interviu acordat Ziarului Național. "PDM nu a atacat-o pe Maia Sandu și nici partidele de dreapta. Singurele noastre reacții au fost atunci când am fost acuzați pe nedrept și chiar voi jurnaliștii, presa, ne-ați cerut comentarii la diferite declarații ale opoziției de dreapta. Noi, însă, nu am lansat nici un atac din proprie inițiativă la adresa opoziției de dreapta, care e și așa vlăguită de puteri. Dimpotrivă, am invitat partidele din opoziția pro europeană să-și unească eforturile și să consolideze dreapta, să nu o mai divizeze". Întrebat de jurnaliștii Ziarului Național dacă acesta este mărul cu vitamine despre care s-a vorbit anterior, Plahotniuc a spus că este gata să muște el mai întâi din acest măr, apoi opoziția de dreapta, "dacă unii încă sunt dominați de spaima că ar putea fi măr otrăvit". "Cred că problema nu e ce conține mărul, problema e în faptul că unii, pur și simplu, nu pot face politică pentru stat, nu-i interesează țara. Ei sunt obsedați de mine sau de PDM și asta le întunecă gândirea și le blochează evoluția politică. De ce credeți că ultimul sondaj IRI arată o creștere a PDM și o scădere a opoziției? Pentru că mulți cetățeni au început să înțeleagă ceea ce tocmai v-am spus. Într-un interviu, anul trecut, spuneam că partidele care sunt obsedate de mine vor ajunge sub pragul electoral, așa cum s-a întâmplat și cu altele înaintea lor. Tocmai a mai căzut unul sub pragul electoral, iar celălalt a început să scadă serios. Dacă aș fi egoist, m-aș bucura. Însă, înțeleg că o să ne trezim după alegeri fără suficiente mandate pe dreapta ca să menținem guvernarea pro europeană. Or, cursul european a fost, este și va continua să fie dezideratul nostru major", a mai spus Vlad Plahotniuc.