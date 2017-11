Vezi locul unde şi-au găsit ultimul adăpost supercaruri de epocă precum Ferrari şi Porsche

10:40

Portalul olandez Autoweek, a publicat recent o serie de fotografii cu interiorul noii generaţii de G-Class. După mulţi ani în care interiorul rămânea practic neschimbat, astăzi vedem un habitaclu extrem de diferit cu care încă urmează să ne obişnuim. Pentru a fi mai corecţi, ar trebui să menţionăm că merge vorba anume de torpedou, care The post Foto: Mercedes-Benz Gelandewagen 2019 işi dezvăluie interiorul! appeared first on Autoexpert.