Invenţia care poate face ecologică industria energiei pe combustibili fosili; Un „supercatalist” reciclează dioxidul de carbon şi metanul

Soţia de 52 de ani a preşedintelui Robert Mugabe este cunoscută drept o mare amatoare de produse Gucci, relatează Dailymail. În prezent, se află în arest la domiciliu, alături de soţul său, în vârstă de 93 de ani, într-o proprietate cu o valoare estimată la 10 milioane de euro.