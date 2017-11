Stop MANIPULARE! Premierul Filip, nemulțumit de articolul publicat de Ziarul de Gardă: Aceste instituții media primesc bani de la UE pentru a informa obiectiv

15:30

Ofiţerii anticorupţie şi procurorii desfășoară astăzi percheziții în mai multe primării din ţară, Primăria Chișinău, în fostul sediu al Ministerului Mediului, dar și la câteva companii. Este vorba despre un dosar care vizează trucarea unor licitaţii de milioane de lei, bani proveniţi din Fondul Ecologic pentru susţinerea unor proiecte locale. Potrivit CNA, până acum au fost reținute patru persoane, printre care se numără primarul satului Ghelăuza şi trei reprezentanţi ai companiilor beneficiare a licitaţiilor trucate. Totodată, conform unor surse din cadrul anchetei citate de timpul.md, 11 din cele 25 de primării în care au descins astăzi procurorii sunt conduse de PDM, 6 - de PLDM, 4 - de PL, 2 - PPEM, 1 - PCRM și alta de PNL. La fel, Impact TV spune, cu referire la surse, că ar fi vizat și fratele fostului ministru al Mediului Valeriu Munteanu. Igor Munteanu a deținut funcția de șef adjunct al Direcției Generale Locativ Comunală și Amenajare. La moment perchezițiile continuă. imagine arhivă