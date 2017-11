Petrodolari de la arabi, în agricultura moldovenească? De ce nu?

13:45

În contextul Zilei Europene pentru Protecția Copiilor împotriva Exploatării Sexuale, Centrul Internațional ,,La Strada” lansează un studiu care cercetează în ce măsură, la cinci ani de la ratificare, Republica Moldova a implementat măsurile stabilite de Convenția de la Lanzarote, conform angajamentelor asumate. „Analiza pe care am realizat-o scoate în evidență un șir de neajunsuri și lipsuri de ordin strategic, care denotă că autoritățile nu au demonstrat voința necesară pentru a stopa violenţa sexuala faţă de copii, constatând lipsa unei platforme unice care ar stabili responsabilitățile și obligațiile exacte ale fiecărei instituții. La fel cum am constatat lipsa unor date unificate, calitative privind incidentele de abuz sexual şi exploatare sexuală, astfel deducem că autoritățile nu și-au propus până la acest moment să identifice la modul serios factorii de risc sau noile tendințe ale fenomenului”, a menționat Ana Revenco, președinta „La Strada”. În particular, Convenția Lanzarote obligă Guvernul Republicii Moldova să ia măsuri pentru a asigura educația copiilor despre riscurile exploatării sexuale și abuzului sexual. Pentru aceasta, copiii trebuie să beneficieze întâi de toate de o educație sexuală corespunzătoare vârstei. „La capitolul prevenire, odată cu semnarea Convenției, Executivul de la Chișinău și-a asumat că va iniția reforme inclusiv în învățământ. Asta înseamnă că fiecare copil, încă din băncile școlii, ar trebui să beneficieze de educație sexuală și educație privind utilizarea în siguranță a Internetului, astfel ca aceștia să își cultive o protecție la exploatare și abuz. Acest lucru întârzie să se întâmple, iar programele de instruire a specialiștilor din sectorul învățământ, sănătate, protecție socială, poliție, justiție, sport, cultură și divertisment nu reflectă subiectul exploatării sexuale și abuzului sexual față de copii, fapt care duce la imposibilitatea semnalării timpurii a cazurilor de exploatare și abuz”, susține Elena Botezatu, una dintre autoarele raportului. Restanţe serioase se înregistrează şi la capitolul protecţia victimelor. Astfel, programe de reabilitare şi reintegrare complexe şi de lungă durată a copiilor victime car au suferit de exploatare şi abuz sexual, cum ar fi trafic de copii în scop sexual, implicare în prostituţie şi pornografie sau producerea materialelor cu abuz sexual nu există în ţară, se arată într-un comunicat al Centrului Internaţional „La Strada”. Urmare a constatărilor, experții „La Strada” au venit și cu o serie de recomandări pentru instituțiile statului. În opinia lor, ar urma să fie dezvoltate servicii la nivel local, care să acorde asistență calificată copiilor victime ale infracțiunilor sexuale, inclusiv servicii complexe pentru o perioadă lungă de timp în scopul reabilitării și reintegrării lor sociale etc.