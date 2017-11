Cetăţeni ai Republicii Moldova, prejudiciaţi cu peste un milion de dolari

14:00

În cadrul perchezițiilor de astăzi desfășurate de CNA și PA au fost reținute patru persoane, până la această oră. Printre reţinuţi este primarul din Ghelăuza şi trei reprezentanţi ai companiilor beneficiare a licitaţiilor trucate, a declarat pentru Moldova24, purtătorul de cuvânt al CNA. În prezent, acţiunile de urmărire penală sunt în desfăşurare în mai multe primării din ţară şi la sediile unor companii. Acestea au loc în cadrul unui dosar care vizează trucarea unor licitaţii de milioane de lei, bani proveniţi din Fondul Ecologic pentru susţinerea unor proiecte locale. La finalul operaţiunii, CNA va reveni cu detalii despre persoanele reţinute şi esenţa cauzei. The post Perchezițiile de astăzi s-au soldat cu patru persoane REȚINUTE, printre care primarul din Ghelăuza appeared first on Moldova 24.