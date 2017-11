Alexandrina Robu, prima tânără din Moldova care a fost aleasă într-o funcție de conducere în cea mai mare organizație de tineri antreprenori din Europa

14:15

Companiile AIR Moldova și Fly One obligă pasagerii să aibă bilet la retur, altfel aceștia se pot pomeni într-o situație neplăcută atunci când ajung la ghișeu să-și facă check-inul. Fie persoanele sunt redirecționate la casele de la Aeroport pentru a procura biletul de retur, în caz contract riscă să pimească refuz la îmbarcare. Cu o interpelare în acest sens s-a adresat deputata PLDM, Mihaela Spătaru, către Ministerul Economiei și Infrastructurii după ce au fost sesizate mai multe plângeri ale pasagerilor care utilizează serviciile companiilor AIR Moldova și Fly One. Articolul (video) Companiile AIR Moldova și Fly One obligă pasagerii să aibă bilet de retur. De ce acest lucru se întâmplă apare prima dată în #diez.