Campanie națională de sensibilizare: „Spunem NU violenței în familie”

„Tatăl meu este unicul meu erou. El a decedat cu 2 zile în urmă, în Marea Britanie. Pentru că sunt fiul cel mai mare, trebuie să suport cheltuielile și birocrația, dar am nevoie de ajutorul tău să-l repatriez acasă, în Moldova. Această sumă este exact de care am nevoie pentru toate serviciile. Pentru că totul s-a întâmplat pe neașteptate, nu sunt pregătit nici fizic, nici financiar. Tatăl meu lucra în U.K. pentru a avea grijă de mine, fratele mai mic și de mama mea. Nu am nevoie de mai mulți bani, și voi fi foarte recunoscător pentru orice ajutor. Cu cât mai repede voi aduna suma, cu atât mai repede îl voi aduce acasă”, un mesaj din partea fiului desperat de 21 de ani, pe o platformă de donații.