8 persoane, acuzate că ar fi fost «vampiri» au fost omorîți de o mulțime

Putin: Operatiunea militara a Rusiei in Siria este aproape de sfirsit Operatiunea militara a Rusiei in Siria este aproape de sfarsit. Asta i-a spus aseara Vladimir Putin presedintelui sirian, pe care l-a primit la Soci. Liderul de la Kremlin sustine ca teroristii din Siria au fost practic invinsi. La randul sau, Bashar al-Assad i-a multumit lui Putin pentru interventia Rusiei in tara sa. "Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: "Inca mai avem un drum lung de parcurs pana vom obtine o victorie completa asupra teroristilor. Insa, in ceea ce priveste, colaborarea noastra in lupta impotriva terorismului pe teritoriul Siriei, aceasta operatiune militara se apropie, intr-adevar, de final. Cred ca acum este momentul sa trecem la negocieri politice." Putin spune ca misiunea militarilor rusi in Siria este aproape indeplinita, la doi ani de la interventia acestora. In 2015, Moscova anunta ca aviatia rusa va bombarda pozitiile teroristilor, la cererea presedintelui sirian. "Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: "Datorita eforturilor armatei ruse, Siria a fost salvata ca stat. Au fost facute multe pentru a stabiliza situatia din tara." Occidentul insa a acuzat de mai multe ori Rusia ca a intervenit in Siria, pentru a-l sprijini pe Bashar al-Assad si ca ar fi atacat pozitiile rebelilor, care vor sa-l inlature de la putere pe presedintele sirian. Moscova a negat acest lucru. Aflat la Soci, Assad i-a multumit lui Putin pentru ajutor. "Bashar AL-ASSAD, PRESEDINTELE SIRIEI: "Tocmai am avut o discutie cu presedintele Putin. I-am multumit lui si poporului rus pentru eforturile depuse in salvarea tarii noastre. Am subliniat in special rolul fortelor armate ruse si sacrificiile pe care le-au facut, pentru a atinge acest obiectiv." Dupa intalnirea dintre cei doi presedinti, Putin i-a spus lui Assad ca-l va telefona pe Donald Trump, dar si pe alti lideri din Orientul Mijlociu, pentru a discuta despre un acord politic in Siria. In timp ce Putin anunta ca in curand operatiunea militara va lua sfarsit in Siria, presa straina scria despre un atac al teroristilor asupra ambasadei ruse din capitala Damasc. Potrivit unui comunicat al ministerului rus de Externe, gardul cladirii a fost avariat, insa niciun angajat nu a avut de suferit.