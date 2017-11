AC Milan, amenințat de UEFA cu excluderea din Europa; Clubul are probleme uriașe

10:00

Grupul Eurotunnel, care exploatează tunelul de sub Canalul Mânecii, a anunţat luni că îşi va schimba numele în „Getlink", pentru a marca intrarea sa într-o „nouă eră de infrastructuri de mobilitate", informează AFP.