Inna dezvăluie cum și-a ales numele de scenă

15:50

Sophie Mei Lan, o tânără mămică în vârstă de 29 de ani, din Marea Britanie, a ajuns în presa online, după ce a atras atenția asupra ei cu fotografiile postate pe Instagram. În imagini, femeia apare la piept cu fetița ei, în vârstă de 5 ani, pe care o alăptează, potrivit Daily Mail. “M-a ajutat […] The post Motivul pentru care o mamă încă își alăptează fetița de 5 ani. Te va surprinde! appeared first on The Woman.