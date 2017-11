Publicitatea din stradă devine problemă

16:30

Inițial, ne-am propus să vizităm zimbrăria de la Vânători-Neamț. Și casa ”Ion Creangă” de la Humulești. Și Cetatea Neamț. Apoi, s-o luăm spre Piatra Neamț. În drum, să trecem pe la mănăstrile Agapia și Văratec. Dar, vorba ceea: socoteala de acasă nu se potrivește cu cea de la târg.Imediat ce am postat pe facebook harta cu traseul pe care ni l-am propus să-l parcurgem, am primit următorul mesaj: ”Dacă ajungeți în Târgu Neamț, dați-mi de știre. Vă fac cinste cu o cafea!”.Ne scria Natalia Rotaru, șefa Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat în perioada decembrie 2009 - februarie 2016. De mai bine de un an, s-a stabilit cu traiul în România.Pe 3 noiembrie, de dragă dimineață, am pornit la drum. Ploua. A plouat încontinuu până aproape de Târgu Neamț, localitate situată la doar 105 kilometri de Iași.”Mergem, mai întâi, s-o vizităm pe Natalia Rotaru, bem o cafea și apoi decidem ce facem”, ne-am zis.Planurile noastre, în acel moment, se schimbaseră.Nu mai vroiam să vizităm nici Cetatea Neamț, nici casa memorială ”Ion Creangă” de la Humulești. Speram să ajungemă măcar la zimbrărie, căci asta ne-am propus: să vedem zimbrii, să ne fotografiem în preajma lor.Ne-am oprit să întrebăm cum ajungem la Vânători-Neamț. ”Păi sunteți în Vânători-Neamț”, ne-a spus un omulean cu zâmbetul pe buze.Iar noi credeam că mai suntem în Târgu Neamț…La doar câțiva pași, dăm de primărie. O clădire impresionantă, cu multă lumină și căldură.În prag, ne întâmpină paza. Nici nu am reușit să deschidem gura, că am și fost întrebați: ”Sunteți din Republica Moldova? Doamna Rotaru vă așteaptă. E în biroul 5”.Urcăm la etaj. Admirația e cuvântrul cheie pentru noi.Am colindat zeci de sate din regiunea noastră, am intrat în zeci de primării, dar nicăieri nu am văzut atâta lumină și atâta frumusețe ca la Vânători-Neamț.Natalia Rotaru ne aștepta. Lucrează la primăria din Vânători-Neamț de mai bine de un an. ”Mă ocup de tot ce ține de administrarea domeniului public: vânzări, concesionări, închirieri...”, explică.Legislația nu se deosebește cu mult de cea din Republica Moldova, așa că i-a fost ușor să se adapteze. Unde mai pui că, înainte de a fi angajată, a studiat mult, căci a trebuit să treacă și printr-un concurs. ”Aici nu e ca la noi”, face o remarcă, dând de înțeles că, dacă vrei să obții un post, trebuie să-l meriți cu adevărat.Și totuși, să schimbi un oraș pe o comună, fie și din Uniunea Europeană?”Nu am regretat nici pentru o clipă această decizie”, spune răspicat, apoi continuă: ”Mi-am dorit o schimbare în viață. Conștientizam faptul că, în contextul situației politicie din Republica Moldova, nu voi putea să continui să activez în funcția pe care o aveam. Ce altceva puteam face? Să merg într-o primărie din raionul Ungheni să lucrez? Nu mă entuziasma o asemenea perspectivă. Atunci am decis că trebuie să încerc în România”.Nu vroia să plece prea departe de casă. A ales comuna Vânători-Neamț, unde fusese de multe ori în vacanță, căci e o zonă turistică absolut deosebită.”Cunoșteam zona, cunoșteam oamenii deja”, spune. Din start, s-a simțit ca acasă. Are acum și o căsuță a ei, iar salariul îi permite să ducă o viață decentă. ”E mai mare decât cel pe care-l aveam în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu”, face o remarcă. Și asta, fiind doar inspector asistent în Biroul Juridic la Primaria comunei Vânători-Neamţ.În plus, e mai multă siguranță acolo, e mai mult calm, e mai multă corectitudine. La școală nimeni nu cere bani, la medicul de familie niciodată nu sunt cozi, funcționarii publici nu sunt impuși să scrie cereri într-un partid sau altul, în instituțiile publice oamenii sunt tratați cu respect.Da, și acolo sunt anumite nereguli, dar mai puține. Mult mai puține.Cum să regrete alegerea făcută? ”Mi-e trist uneori că a rămas mama la Ungheni, fratele, bunelul... Dar ei sunt cei care mențin puntea de legătură cu locul în care m-am născut”, afirmă, apoi adaugă: ”Acum, în contextul celor ce se întâmplă în Republica Moldova, zic că am luat o decizie chiar foarte bună”.O întreb ce să le transmit unghenenilor, celor din regiunea unde a fost reprezentant al Guvernului?Face o mică pauză, apoi spune scurt: ”Să nu le fie frică de schimbare, inclusiv la alegeri. Și să conștientizeze că, pentru a obține ceva în viață, trebuie să muncești mult”.Înainte de a ne lua rămas bun, ne roagă să nu acordăm prea mare atenție persoanei sale în ceea ce vom scrie. ”M-aș bucura mult să scrieți despre Vânători-Neamț, căci merită”.Nu am putut să-i respectăm întru totul dorința. Am vrut ca oamenii să știe și să înțeleagă, prin exemplul Nataliei Rotaru, că poți reuși oriunde. Dacă vrei și dacă ai un scop în viață.