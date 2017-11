Apel Public privind negocierea Acordului de funcționare a complexului hidroelectric Nistrean și impactul său asupra bazinului fluviului Nistru (RO, RU, EN)

15:30

Prelegerea ținută de Eric Hobsbawm cu ocazia decernării premiului Deutscher (3 decembrie 1996) s-a intitulat Can we write the history of the Russian Revolution?[1] Titlul, desigur, indică o dublă referință la Trotsky: cel descris de opera majoră a lui Isaac Deutscher[2], dar și la Istoria Revoluției Ruse a lui Trotsky care a fixat într-un mod […]