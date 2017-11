(video/foto) A venit iarna! Primii fulgi cad la nordul Moldovei

În timp ce Chișinăul se bucură de ultimele zile de soare, la nordul țării a și nins deja. Pe rețelele de socializare au apărut fotografii și video-uri cu primii fulgi la Briceni și Dondușeni. Первый снег #firstsnow #donduseni #moldovaisnottenerife A post shared by AlexTime (@ivanbrovkindn) on Nov 20, 2017 at 10:45pm PST Wellcome winter #snow […] Articolul (video/foto) A venit iarna! Primii fulgi cad la nordul Moldovei apare prima dată în Altfel.md.

