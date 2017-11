Rusia recunoaşte că ea a provocat norul NUCLEAR care a ajuns și în Europa

06:00

Horoscop 21 noiembrie 2017. Sextilul Venus-Pluton aduce de obicei o limpezire a situatiilor, o intelegere mai profunda si mai corecta a locului ocupat de fiecare in familie sau in societate. La nivel personal, este posibil sa se simta un anumit impuls de a prelua initiativa in camin sau in relatiile sentimentale, cu scopul de a obtine clarificarea unor situatii, conform eastrolog.ro.