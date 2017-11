Noua persoane, printre care și doi primari, au fost reținute în cadrul perchezițiilor de ieri

19:50

”PDM nu a atacat-o pe Maia Sandu și nici partidele de dreapta. Singurele noastre reacții au fost atunci când am fost acuzați pe nedrept și chiar voi jurnaliștii, presa, ne-ați cerut comentarii la diferite declarații ale opoziției de dreapta. Noi, însă, nu am lansat nici un atac din proprie inițiativă la adresa opoziției de dreapta, care e și așa vlăguită de puteri. Dimpotrivă, am invitat partidele din opoziția pro europeană să-și unească eforturile și să consolideze dreapta, să nu o mai divizeze.Întrebat de jurnaliștii Ziarului Național dacă acesta este mărul cu vitamine despre care s-a vorbit anterior, Plahotniuc a spus că este gata să muște el mai întâi din acest măr, apoi opoziția de dreapta, ”dacă unii încă sunt dominați de spaima că ar putea fi măr otrăvit”.”Cred că problema nu e ce conține mărul, problema e în faptul că unii, pur și simplu, nu pot face politică pentru stat, nu-i interesează țara.