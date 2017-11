Fără lumină! Localitățile și adresele care vor fi deconectate astăzi de la energia electrică

17:30

KGB afirmă că, după arestare, Șaroiko ar fi recunoscut că este ofiter in grad de colonel al serviciului de informații și ca lucrează sub acoperire la televiziunea publica a Ucrainei. „La 25 octombrie 2017, în timpul unei operatiuni a ofiterilor de contrainformatii, a fost reținut un agent al Directiei Principale de Informații al Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR), Pavlo Șaroiko“ – a declarat Pobiarjin. „În baza experienței sale în calitate de șef al serviciului de presă al GUR, pentru acoperirea sa el a fost angajat corespondent al Televiziunii Publice Naționale a Ucrainei“, – a adaugat reprezentantul oficial al KGB. El sustine ca Șaroiko a creat o rețea de agenți din rândul cetățenilor din Belarus „care in schimbul unor plati în numerar au colectat informații secrete din sfera politico-militara“. Totodata, KGB a anuntat persona non grata pe Igor Skvorțov, consilierul Ambasadei Ucrainei de la Minsk, care ar fi coordonatorul GUR in Belarus. „Pentru activități care nu sunt compatibile cu statutul diplomatic, Skvorțov este declarat persona non grata”, a adăugat oficialul KGB. Anterior, Zurab Alasania, președintele Televiziunii Nationale a Ucrainei, a anuntat că în Belarus a fost reținut corespondentul Pavlo Șaroiko sub suspiciunea de spionaj. Tot astazi s-a aflat că serviciile speciale din Belarus l-au reținut și pe șeful unei întreprinderii de stat din Ucraina, Alexander Skiba. Ambasada Ucrainei în Belarus a trimis o notă de protest ministrului de externe de l Minsk în legătură cu informația despre detenția unui cetățean ucrainean care se afla în țară în scopuri de afaceri. Cu aceasta ocazie, vicepremierul ucrainean, Veaceslav Kirilenko a spus ca declarațiile Belarusului privind prietenia sunt ipocrite. Potrivit oficialului, „asigurările lui Lukasenko de prietenie cu poporul ucrainean sunt lipsite de valoare, atunci când cetățenii ucraineni dispar în mod regulat în Belarus”.