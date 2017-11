Previziuni înfricoșătoare ale Patriarhului Kiril: Trebuie să fii orb să nu vezi că se apropie Apocalipsa

15:20

„Salvator Mundi", ultimul tablou al maestrului renascentist Leonardo da Vinci, a fost vândut cu suma de 450,3 milioane de dolari la o licitație organizată miercuri de casa Christie's, la New York, pulverizând precedentul record de preț pentru cea mai scumpă operă de artă dintr-o colecție privată.