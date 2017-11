Pavel Filip cere investigarea imediată a incidentului de mină soldat cu trei morți

17:40

„Faptul că are loc azi referendumul deja este o reuşită a noastră, pentru că în premieră, în 26 de ani de independenţă, chişinăuienii au iniţiat un referendum de demitere nefiind de acord cu cel care conduce oraşul pe parcursul a mai bine de zece ani. Noi (Partidul Socialiştilor - "I.") am oferit această posibilitate, am colectat peste 80 de mii de semnături. Şi eu am semnat pentru referendum. Vor profita chişinăuienii de această ocazie sau nu, vom vedea până la sfârşitul zilei. Vreau să îndemn chişinăuienii să se gândească foarte bine. Dacă vrem să schimbăm lucrurile, astăzi aveţi posibilitatea. Dacă nu, mâine-poimâine să nu daţi vina pe altcineva", a spus Dodon.El a subliniat că participarea la referendum oferă posibilitatea de a avea alegeri locale anticipate pentru a amenaja Chişinăul, pentru ca în oraş să fie curat şi confortabil.