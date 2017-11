ULTIMA ORĂ! Primul ministru a cerut investigații în legătură cu incidentul de la mina din Pașcani, identificarea responsabililor pentru accidentul care a avut loc și verificarea tuturor minelor din tara

12:40

„Boala cu mai multe feţe” afectează tot mai multe persoane, de la an la an. Este vorba despre bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC), care poate induce pacientul în eroare foarte uşor, deoarece simptomele nu sunt specifice, putând fi confundate fie cu tusea, fie cu oboseala sau senzaţia de sufocare, scrie realitatea.net. De la an la an, […]