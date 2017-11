STOP FALS! O declarație trunchiată a lui Traian Băsescu a dezinformat opinia publică

10:15

Bogdan Diaconu învață Administrare Publică și Dezvoltare Regională la Universitatea Comenius din Bratislava, Slovacia. „Când am ieșit din autocarul Chișinău-Praga, având cu mine două genți mari și două rucsacuri pe spate, pe lângă oboseală, am înțeles că am ajuns într-un oraș tare drăguț”, ne povestea Bogdan într-un articol anterior. El își face studiile în limba slovacă, iar primul an este dedicat studierii limbii și cursurilor pregătitoare pentru specialitatea sa. Are patru materii de bază pentru început: matematica, logica, slovaca și engleza, iar în acest articol tânărul ne va face cunoștință cu profesorii săi. Articolul Universitatea #diez. Cunoaște profesorii lui Bodgan Diaconu din Slovacia și cum a ajuns tânărul să iubească matematica în câteva luni apare prima dată în #diez.