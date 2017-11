Carlo Tavecchio a demisionat din funcția de președinte al Federației italiene de fotbal

10:40

Un referendum eșuat la Chișinău, 9 milioane de lei aruncate în vânt și un nou cadou pentru coordonatorul Vlad Plahotniuc. Din păcate, cetățeanul așa și nu a înțeles despre ce este acest referendum. O opinie exprimată de altfel de către mai mulți activiști civici de la Chișinău. The post Referendumul din Chișinău, un cadou pentru Plahotniuc appeared first on Independent.