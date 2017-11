Țara care vrea să interzică actorilor să fumeze

09:40

Formaţia Internazionale Milano a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Atalanta Bergamo, într-un meci din etapa a XIII-a a campionatului Italiei. Inter a înregistrat până acum, în actuala ediţie a Serie A, zece victorii şi trei remize.