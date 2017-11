Zboruri directe între Chișinău și Tel Aviv

15:20

După cinci zile un bebeluș a fost scos de sub ruinele unui cutremur Un bebeluş a fost scos teafăr de sub dărîmături, la cinci zile după cutremurul devastator care a lovit zona de graniţă dintre Iran şi Irak. Fotografia cu micuţul care zîmbeşte a apărut în toată presa internaţională şi pe reţelele sociale. Găsirea lui este considerată un miracol şi o rază de speranţă, scrie ziarul britanic The Independent. Cel puţin 530 de oameni au murit şi cîteva mii au fost răniţi în urma seismului cu magnitudinea 7,3. Cele mai multe victime şi pagube sînt în Iran. 30.000 de case au fost distruse complet sau parţial în această ţară. Cifra sinistraţilor care au nevoie de adăpost se ridica, acum două zile, la 70.000. This little angel was saved from the rubble after #Iran's recent earthquake. People, having no government support, are resorting to their own bare hands.I explain further in this piece.https://t.co/MlBaZZyBqr pic.twitter.com/wLs5UfaHov — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) 16 ноября 2017 г.