TOP 10 – Vedete care au interdicţie să intre în anumite ţări!

Katy Perry nu a primit viza de China sa sa cante in show-ul Victoria’s Secret. Nu este singura, insa. De-a lungul timpului, si alte vedete mari de la Hollywood au primit interdictie sa intre in anumite tari. Katy Perry trebuia sa cante in cadrul show-ului Victoria’s Secret, ce are loc, in[...]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de MuzFM