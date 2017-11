Statuia ciobanului moldovean din regiunea Odesa, în Cartea Recordurilor

01:30

Tânărul poet Victor Țvetov (pseudonimul lui Victor Neaga) din Ialoveni va reprezenta Republica Moldova la cea de-a III-a ediție a Bienalei Europene de Poezie de la Brașov, derulată sub genericul „Datoria nesupunerii” (The Duty of Disobedience). Evenimentul se desfășoară de vineri până duminică în Aula Sergiu Chiriacescu şi la Centrul Multicultural al Universităţii. Victor Țvetov