Astăzi în Moldova și în lume

Despre referendumul inițiat de socialiști pentru demiterea liberalului Dorin Chirtoacă din funcția de primar ar municipiului Chișinău, Vasile Botnaru a stat de vorbă, duminica dimineață, cu Valeriu Munteanu, vice-președinte al Partidului Liberal de opoziție. Europa Liberă: Dle Munteanu, de fapt cei care nu participă la acest referendum, oricum plătesc, pentru că se iau bani de la buget, nu? Deci, Dvs. inclusiv, chiar dacă boicotați acest referendum. De fapt boicotarea ce înseamnă?Valeriu Munteanu: „Este o formă de expresie politică, de manifestare politică, este un drept cetățenesc prin care locuitorii municipiului Chișinău pot să-i taxeze pe cei care au pornit acest exercițiu cu puternice valențe geopolitice.”Europa Liberă: Dar sunteți de acord că unii totuși percep acest referendum ca un vot pentru un primar care își face sau nu-și face treaba; unii chiar fac abstracție de partea asta politică. Sau credeți că toată lumea este angajată după criteriul acesta?Valeriu Munteanu: „Este foarte complicat, este foarte complicat, din păcate sau spre fericirea noastră, trebuie să vedem acest lucru. Nu am reușit în ultimii 25 de ani să separăm în Chișinău chestiunile care țin de infrastructură de chestiunile care țin de geopolitică și de politica mare. Partidele mari întotdeauna au jinduit și au privit Capitala ca pe o platformă pentru jocuri politice mari, iar, din păcate, chestiile de infrastructură au rămas pe locul doi sau trei. De aceea și a suferit Chișinăul în ultimii ani și suferă în continuare, pentru că cei care ajung la Guvern încearcă să lupte cu primarul general, de obicei, ținând în austeritate bugetul local, scurgându-l de toate fondurile în dorința lor de a demonstra că ei ar face lucrurile mai bine decât alții.”Europa Liberă: Peste tot de fapt se întâmplă de multe ori că primarul de fapt este victima atitudinii politice – i se dau sau nu i se dau bani în funcție de apartenența politică. În cazul Chișinăului, parcă era un timp când Dorin Chirtoacă era în grațiile puterii, când liberalii, respectiv erau suficient de toleranți cu alianța în frunte cu democrații. Acum se pare că nu mai aveți loc de întors și podurile au fost arse definitiv, oare?Valeriu Munteanu: „Trebuie să vedem. Eu cred că pentru Chișinău este nevoie de un pact, haideți să-i zicem așa, Snagov, când toate forțele politice ar veni și ar spune: „Domnilor, haideți să stabilim care sunt veniturile proprii ale Chișinăului și proiectele pe care le va primi Chișinăul, indiferent de cine este la Guvern și cine este la Primărie și atunci vom avea o capitală mai curată, mai frumoasă și cu proiecte mult mai mari”. Din păcate, am suferit acest lucru și când eram în opoziție, dar și când am fost în coaliție, când colegii din coaliție au zis în felul următor: „Domnilor, de ce să-i îngrășăm pe ăștia, de ce să le dăm bani, de ce să le ajutăm la rezolvarea problemelor când putem ușurel, abil, subtil și alte cuvinte, latent să contribuim ca lucrurile să nu meargă atât de repede”? Și vedem cât de activi sunt cei de la PD astăzi, când și-au înfiletat acolo un primar interimar și merg și spun lucruri, și fac lucruri pe care doamna Radu nici nu le gândește.”Europa Liberă: Și dacă ea o să facă treabă și o să meargă lucrurile mai bine?Valeriu Munteanu: „Este complicat, am văzut cât de greu, cu ce nivel de cunoaștere a treburilor locale a venit doamna Radu. Am văzut că nu făcea deosebire dintre mandatul consilierilor, credea că aceștia sunt angajați ai Primăriei, ne vorbea despre Parcul „Pușkin”, despre multe alte chestii. A fost la Parcul de autobuze și a spus că așteaptă situații excepționale la parcul de zi cu zi la mașini și spunea că așteaptă situații excepționale. Niște lucruri care mă duc la gândul că doamna nu cunoaște chestiile Primăriei; trebuie să le înțelegi și după aia să poți livra proiecte mari și de infrastructură, și de alt gen, ca să se dezvolte Chișinăul. Asta nu înseamnă că există un punct de comandă, dumneaei este teleghidată de la Partidul Democrat, telecomanda nu cred că este la domnul Plahotniuc, că are alte telecomenzi mai importante, dar pune acolo un adjutant, pe cineva să apese pe butoane și s-o teleghideze. Chișinăul nu merită să fie guvernat prin teleghidare, Chișinăul și chișinăuienii sunt oameni avizați, civilizați, sunt vârful de lance al Republicii Moldova și merită să aibă un edil al capitalei, care este mandatat cu vot de la locuitorii municipiului Chișinău.”Europa Liberă: Ați auzit, probabil, că unii comentatori, observatori spun că de fapt ați intrat în capcana pe care ați creat-o dvs., ați fi modificat legea astfel încât, iată, prin imposibilitatea de a numi viceprimarii a și ajuns Silvia Radu să fie numită interimar de către alt interimar. Ce puteți comenta?Valeriu Munteanu: „Nu, eu sunt absolut sigur că în momentul în care noi am folosit această variantă, inspirându-ne din mai multe legi europene, în toate, fără excepție, titularul mandatului, primarul ales este cel care desemnează prin dispoziție viceprimarii în momentul în care nu putea să se înțeleagă cu Consiliul; aici s-a abuzat grav, și cei de la PD cunosc, și toată lumea înțelege spiritul legii. Sunt departe de gândul că ei nu înțeleg acest lucru. Acum urmăm toate procedurile prin Curtea Constituțională și prin instanțele de judecată și cred că vor fi ani politici-lumină până la o dezlegare totală a lucrurilor în acest sens. Eu sunt absolut sigur că referendumul de astăzi va avea un deznodământ pe care-l așteptăm noi, iar după asta guvernarea – PD-ul și PSRM-ul vor trebui să se gândească foarte atent la ceea ce le-au transmis astăzi, ce mesaj le-au transmis astăzi locuitorii municipiului Chișinău.”Europa Liberă: În timp ce vorbeam, intra cineva cu apă minerală. Asta înseamnă că o să serbați rezultatele referendumului sau ziua de naștere a domnului președinte Ghimpu?Valeriu Munteanu: „Eu nu știu dacă sunt un motiv de sărbătoare rezultatele referendumului, pentru că de aici nu se vede lumina din capătul tunelului, dar cu siguranță vom spera că lumina pe care trebuie s-o întrezărim nu este de la un tren care vine în întâmpinare, pentru că, din păcate, foarte complicate sunt căile politicii din Republica Moldova și un rezultat care aparent ar fi pozitiv poate să aducă după el complicații și mai multe. Noi de mult privim cu multă atenție toate rezultatele și câștigarea unor bătălii. Asta cu ziua de naștere a domnului președinte, este din altă operă.”Europa Liberă: Mulțumim tare mult și sperăm să ne mai auzim până în seară.Valeriu Munteanu: „Cu siguranță! Cu siguranță!”