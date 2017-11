Dacă te sună un necunoscut și te întreabă „Mă auziți acum?”, închide imediat telefonul!

13:40

Procedurile vamale impuse comerţului cu ţările membre la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) vor fi simplificate. Plenul Parlamentului, cu votul a 85 de deputați din cei prezenți, a acceptat Protocolul adiţional 5 la Acordul de amendare şi aderare la CEFTA, adoptat la Belgrad, la 26 mai 2017. Noul Protocol are drept scop facilitarea schimburilor […] The post Procedurile vamale impuse comerţului cu ţările membre la Acordul CEFTA vor fi simplificate appeared first on Moldova.org.