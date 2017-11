LIVE // Rezultatele preliminare ale referendumului local privind revocarea primarului general al mun. Chișinău

13:30

În urma cercetărilor efectuate de către o comisie mixtă de inspectori ai IGSU, poliție și procurori, la locul incendiului din satul Danu, raionul Glodeni, Laboratorul Experimental Antiincendiar al IGSU a înaintat mai multe versiuni preliminare în cadrul examinării cauzei izbucnirii incendiului, înregistrat pe data de 14 noiembrie curent. Versiunile preliminare, care sînt cercetate în continuare, sînt: încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea aragazului, încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sobei de încălzit, incendiere intenționată, și scurtcircuit. În decurs de zece zile, va fi înaintată o cauza finală dintre cele patru versiuni. Amintim că, trei copii (o fată de 7 ani, un băiat de 4 ani și o altă fată de o lună) au ars de vii într-o casă din satul Danu, Glodeni, după ce locuința a fost cuprinsă de flăcări. Tatăl minorilor a fost reținut pentru 72 de ore. The post Versiunile preliminare în cazul incendiului din satul Danu în care au murit trei copii appeared first on Moldova 24.