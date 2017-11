(LIVE) Deși referendumul a eșuat, chișinăuienii i-au acordat vot de neîncredere primarului. Rezultatele preliminare ale votării

08:00

NASA a publicat noi imagini spectaculoase cu planeta noastră, care surprind schimbarea anotimpurilor în decursul unei perioade de 20 de ani. Astfel, proiectul devine o hartă a efectelor pe care încălzirea globală, poluarea și fenomenele extreme le au asupra Terrei. The post (VIDEO) 20 de ani de schimbări climatice: NASA a publicat imagini spectaculoase cu Pământul care “respiră” appeared first on Independent.