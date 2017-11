Doar într-o singură suburbie a Chișinăului poate fi validat referendumul

08:20

Un mic procentaj de stop cardiac este asociat cu activitatea sexuală, iar şansele de supravieţuire în aceste cazuri sunt mici, conform unui studiu publicat în Journal of the American College of Cardiology. Deşi aceste stopuri cardiace au fost evenimente care au avut loc în prezenţa partenerului, măsurile de resuscitare au avut loc în doar o […]