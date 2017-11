Înfrângere usturătoare pentru stânga politică. PSRM, PCRM și PN nu au reușit să-și scoată nici membrii de partid la referendumul pentru demiterea primarului de Chișinău

15:00

„Martorii acuzării care au fost deja audiați în instanța de judecată au făcut declarații care îl incriminează pe Chiril Lucinschi, respectiv acuzarea are temei să presupună că domnul Lucinschi ar putea să se eschiveze de instanța de judecată. Urmează a fi audiat încă un martor al acuzării. Pentru ca acesta să nu fie influențat, am considerat oportun ca măsura preventivă de arest la domiciliu să fie păstrată”, a menționat procurorul care instrumentează cazul, Eugen Rurac, citat de trm.md.La rândul său, Chiril Lucinschi a declarat că procesul se tergiversează în mod intenționat. Data trecută, împreună cu avocații am solicitat să fie audiați toți martorii și noi am fost pregătiți pentru audierea acestora, ulterior urmând să fie examinat demersul procurorilor în privința prelungirii arestului.