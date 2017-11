NASA poate indica ce orașe vor fi inundate ca urmare a topirii ghețarilor

10:15

BERBEC Sambata: Luna Noua in Scorpion “aterizeaza” direct in a opta Casa erotica.. Iar asta face sa renasca in tine dorinta, pasiunea. Fie ca esti intr-o relatie, fie ca la capitolul asta doar incerci marea cu degetul, ziua o sa capete o incarcatura erotica. Duminica: Chiar daca e zi de weekend, te-ai putea pomeni in toiul unei lupte pentru putere. E posibil sa fie vorba de un coleg de munca dornic de mai multa influenta sau despre o cunostinta care incearca sa preia controlul asupra unor planuri de-ale tale. TAUR Sambata: E o zi fabuloasa pentru Tauri din perspectiva romantica. Luna noua le aduce nativilor o sansa de aur sa inceapa o nou poveste de iubire sau sa isi consolideze relatia actuala. Duminica: Nu te lasa prada propriului temeperament. Incearca sa scapi de tensiunea care se aduna brusc in tine ca aburul in oala sub presiune altfel decat printr-o explozie de furie. GEMENI Sambata: Pentru voi, Luna Noua in Scorpion activeaza casa a sasea a sanatatii. E vremea sa va rasfatati.. sanatos. Pur si simplu va vine sa faceti miscare. Duminica: E o zi ceva mai complicata. Pe masura ce incerci sa te apropii mai mult de cineva, reapar si sentimente vechi, de neincredere ori gelozie. Nici nu iti mai dai seama daca ceea ce simti acum chiar are legatura cu prezentul sau retraieti un trecut pe care il credeai ingropat. RAC Sambata: Pasiunea si creativitatea sunt definitorii pentru acesti nativi. E ziua in care se poate deschide un nou capitol in cartea dragostei. E atat de puternica vibratia aceasta, incat orice e posibil. Asteptati-va inclusiv la o nopate fierbinte la hotel. Duminica: Simti ca te-ai cam saturat sa fii burete pentru problemele cuiva. Nu vrei sa ii abandonezi pe cei apropiati, dar iti dai seama ca trebuie sa ii ajuti… sa se ajute singuri. LEU Sambata: Pentru Lei, e ziua in care isi pot da seama ca au de rezolvat probleme pe care le-au tot ignorat, pe care s-au facut ca nu le vad, de parca asa s-ar rezolva de la sine. Acum, chiar trebuie sa se ocupe de ele. Duminica: Trebuie sa fie atenti sa nu treaca tantosi granita dintre fapte si pareri. E riscant pentru ca ar putea isca un scandal imens din nimic. FECIOARA Sambata: Feciorelor li se face dor de casa. De locul in care s-au nascut. E si ziua in care, pentru ei, poate incepe o noua etapa, si inca una excelenta, plina de veselie, cretivitate, reusite. Duminica: Emotiile Fecioarelor ajung la un apogeu. Nu fortati nota, ati putea dezechilibra o relatie. Orice v-ar tulbura, nu uitati ca rasul v-a ajutat intotdeauna sa treceti peste obstacole. BALANTA Sambata: Pentru acesti nativi e posibil sa inceapa perioada de redresare financiara. Dar cum banii nu picp din cer si nici nu cresc in pomi, e nevoie de niste efort si din partea lor. E zi numai buna de trimis un CV. Duminica: Anuleaza orice program de care chiar nu ai chef. Altminteri, iti strici ziua rau de tot. Daca te simti bine, si cei din jur se simt bine. SCORPION Sambata: Aceasta zi pentru acesti nativi e ca un fel de dublura de Anul Nou. Parca primesc daruri direct din Rai. Priviti cu atentie in jur, e ziua in care puteti sadi simintele unor mari reusite. Duminica: E posibil sa iasa la suprafata resentimente vechi si ascunse. Mai bine le scoateti acum, dar cu tact. Scapati de presiunea aceasta pentru totdeauna! SAGETATOR Sambata: Sagetatorii au nevoie de o pauza. Au obosit de atatea treburi si griji. Si nu e nicio problema sa va luati o zi departe de toate si sa aveti grijp doar de voi! Ba e chiar recomandat! Duminica: Paziti-va conturile, portofelele, buzunarele. Nu e momentul sa imprumutasi bani si nici sa bateti palma pentru vreo afacere noua cu prieteni. Nu inaingte de a verifica totul la sange. CAPRICORN Sambata: E o zi excelenta pentru nativii care vor sa isi largeasca orizontul social. Nu refuzati invitatii la petreceri, intalniri – sigur iese ceva bun de aici. Duminica: Capricornii isi dau seama ca au tras cam mult de ei in ultima vreme. Ca sa nu clacheze, ar fi bine sa reviyuiasca lista de angajamente pe care si le.au luat. Si o pot scurta, e mult mai sanatos asa. VARSATOR Sambata: Luna Plina in Scorpion le aduce Varsatorilor sansa unica: sansa de a porni pe un drum al reusitei din care mai nimic nu ii va mai putea opri dupa aceea. Asadar, atensie la orice semn! Duminica: Nativii isi dau seama inca o data ca nu toata lumea poate suporta adevarul. Cea mai snatoasa optiune e sa faca un pas in spate cand apare conflictul. Nu prea are legatura cu ei, dar ii poate prinde in chingi daca nu sunt atenti. PESTI Sambata: Pestii simt nevoia sa intalneasca oameni dragi, prieteni buni pe care nu i-au mai vazut de prea multa vreme. Sa nu ezite, astfel de intalniri ii vor face imediat sa se simta plini de energie. Duminica: Pestii simt cum un ghimpe de gelozie ii impunge… Sau poate au sentimentul ca exista cineva care ii vorbeste pe la spate. Sa nu se infurie pana nu verifica, s-ar putea sa fie doar false impresii.