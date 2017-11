Observatorii „Promo-Lex” semnalează mai multe NEREGULI în secțiile de vot deschise pentru referendumul de la Chișinău

09:30

Despre diferitele mărci de maşini Bentley: Am folosit scrumiera azi, doresc să o înlocuiesc. Lamborghini: Problemă gravă, apare un șuierat de vânt la 320km/h Toyota: Vouă vă merge mașina cu baterii AA sau AAA? Ferrari: Am traversat o cale ferată, pagube sub mașină de 20.000$. VW: Am făcut pană, mai aveam motorină, dar s-a terminat uleiul. ...