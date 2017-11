Dodon, pus la respect în secţia de vot: „Nu avem buletine în limba moldovenească, doar în română”

09:50

Continuă seria înfrățirilor între localitățile din România și cele din Republica Moldova. De data aceasta este vorba despre comuna Sângeru (județul Prahova și Sîngereii Noi (raionul Sîngerei). Acordul de înfrățire a fost semnat în Republica Moldova, de primarul de Sîngereii Noi, Valentina Ceausceac, și de primarul comunei Sângeru, Radu Gheorghe. La evenimentul semnării acordului, alături [&hellip The post Încă o piatră la temelia Unirii: Comuna Sângeru din România şi Sîngereii Noi din Rep. Moldova s-au înfrățit appeared first on InfoPrut.