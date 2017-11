Ilian Cașu: Am votat pentru o primărie transparentă ca la Bălți, împotriva „gheretizării” municipiului

12:00

Mali, un câine din rasa Malinois Belgian, a primit o decorație specială acordată animalelor pentru acte de eroism, echivalentul distincției militare Crucea Victoria. Câinele aparține forțelor speciale britanice și a detectat bombe amplasate de talibani, ajutând trupele de elită să elimine militanții dintr-un bloc din Kabul.