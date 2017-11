(VIDEO) Egal în derby-ul din La Liga, Atletico – Real

08:10

Actriţa Brigitte Bardot i-a adresat preşedintelui SUA Donald Trump o scrisoare în care critică decizia administraţiei americane de a permite importul de trofee de elefant din Zimbabwe, la scurt timp după ce l-a permis pe cel din Zambia, spunându-i acestuia că modul nedemn în care acţionează nu face decât să confirme zvonurile care pun la îndoială capacitatea sa de a fi preşedinte.