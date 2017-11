18 noiembrie – Ziua Europeană pentru Protecția Copiilor împotriva Exploatării Sexuale

14:01

Primele patru familii tinere din Orhei au primit cheile de la propriile locuințe, construite în cadrul programului "Locuințe Sociale". Beneficiarii programului vor achita timp de 35 ani, o rată simbolică de doar 500 lei pentru locuință, fără dobândă. Acest proiect este destinat funcționarilor publici, tinerelor familii și lucrătorilor din sectorul bugetar. Astfel, primii patru beneficari ai […]