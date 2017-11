La shopping, pe înserate. În mai multe magazine din Capitală a avut loc Noaptea Reducerilor

11:40

Un adevărat miracol s-a produs în Iran, unde, la câteva zile după cutremurul devastator care a lovit estul ţării, echipele de salvare au găsit un copil sub ruine. Fotografia micuţului, care zâmbeşte, a ajuns virală. Băieţulul de 3 ani are doar câteva zgârieturi. El a fost transportat la spital pentru investigaţii suplimentare. Căutările continuă, însă […] Post-ul Miracolul de sub ruine. Un bebeluș a fost scos în viață, dintre dărâmături, la trei zile de la cutremurul care a avut loc la granița dintre Iran și Irak apare prima dată în CANAL 2.