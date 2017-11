NATO și-a cerut scuze de la Erdogan; Reacția președintelui turc

20:40

Administraţia Vladimir Putin a lansat un avertisment împotriva oricăror ingerinţe în afacerile interne ale Libanului, subliniind că susţine suveranitatea acestei ţări, în contextul în care Arabia Saudită, un aliat al SUA, a ameninţat cu o intervenţie militară.