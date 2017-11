Bale, tot mai aproape de a pleca de la Real; Unde ar putea ajunge

19:30

Un submarin militar din Argentina, care avea la bord 44 de membri ai echipajului, a dispărut în ocean, vineri, declanşând o căutare majoră a vasului care ar fi putut să aibă o defecţiune de comunicare, a declarat un purtător de cuvânt al Marinei, informează site-ul cotidianului The New York Times. The post Un submarin militar din Argentina a dispărut în Oceanul Atlantic appeared first on Independent.